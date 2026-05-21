演歌歌手松前ひろ子（76）が初期の大腸がんで手術をしていたことが21日、分かった。この日、東京・港区のライブレストラン青山で行った新曲「片恋文／ひろ子抄」の発売記念イベントで明かした。松前によると、毎年行っている人間ドックの内視鏡検査を3月に行って判明した。「毎年、内視鏡検査をやっていて昨年は何も言われていなかったのですごくショックでした」と話す。都内の病院に4月に入院して15日に腹腔（ふくくう）鏡手術で