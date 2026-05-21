PayPay証券で2026年4月1日〜30日の期間に買付された米国株式のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。4月は「半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍ETF)」が1位となり、AI・半導体関連への強い関心が続く結果となりました。また、3月に米ナスダック市場へ新規上場した「PayPay ADS」も引き続き上位にランクイン。金関連ETFや半導体株、レバレッジ型ETFなども多くランクインし、成長期待