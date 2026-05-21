第1回では信用取引の基本的な仕組みを紹介しました。第2回となる今回は、現物取引との違いや、それぞれの特徴について整理します。今回も、SBI証券の投資情報メディア編集部が、信用取引について解説します。＊＊＊第1回のコラムでは信用取引のしくみについて簡単にご紹介いたしました。今回は、現物取引と信用取引のちがいをご紹介します。これまで信用取引に縁がないと思っていた方も現物取引とのちがいを理解してうまく使い