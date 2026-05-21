【「瑠璃の宝石」オンラインくじ】 販売期間：5月28日12時～6月25日11時59分 発送予定：9月上旬～10月上旬 価格：1回770円（別途配送手数料あり） KADOKAWAは、オンラインくじサービス「くじ引き堂」において「『瑠璃の宝石』オンラインくじ」を5月28日12時より6月25日11時59分まで販売する。発送予定は9月上旬から10月上旬。価格は1回770円（別途配