コントライブ『“逃亡者たち! 〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』(8月9日開催)の開催発表会見が18日に都内で開催され、極楽とんぼ・山本圭壱、ココリコ・遠藤章造、田村淳、ペナルティ・ワッキー、品川庄司・庄司智春が登場した。ワッキー、遠藤章造、山本圭壱、田村淳、庄司智春○「軍団山本」が初めて“逃げ道”を断ち、真剣勝負のコントに挑む同コントライブは、リーダーである山本の呼びかけで遠藤、田村、ワッキー、庄司が