7月放送開始となるアニメ『天（そら）は赤い河のほとり』（日本テレビ、BS日テレ）の声優キャストとして、大野智敬、青木志貴、川井田夏海、松岡美里、石谷春貴、榎木淳弥、神尾晋一郎の出演が解禁となった。併せて、主人公ユーリに立ちはだかる激動の未来を予感させるメインビジュアルも公開された。【写真】ユーリに立ちはだかる激動の未来を予感！メインビジュアル今年画業45周年を迎える漫画家・篠原千絵の代表作で、累計