山崎夏軌によるガールズフィッシング漫画『つりこまち』が実写映画化されることが決まった。併せて、ビジュアルと原作者・山崎のメッセージが到着した。【写真】釣りに魅了された女子高生たち描く『つりこまち』原作書影『つりこまち』は、「ヤングガンガン」『スクウェア・エニックス）にて2021年から24年まで連載。9歳で天才釣り少女と呼ばれたが、ある事故から夢（ロマン）を追えなくなった主人公・館山真理萌（マリモ）が