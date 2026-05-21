烏丸せつこが主演する映画『八月の杜』が、8月22日より全国順次公開されることが決定。あわせて、ポスタービジュアルと場面写真も解禁された。【写真】映画『八月の杜』より場面カットが解禁（6枚）1945年3月10日未明、東京大空襲が発生した。アメリカ軍爆撃機による集中爆撃によって、木造家屋が立ち並ぶ東京の下町は火の海となった――。本作は、その惨禍の中で記憶を失い、自分が何者なのかも分からないまま懸命に生きて