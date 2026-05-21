稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』が、6月27日に全国順次公開されることが決定。あわせて、新ビジュアルが解禁された。【写真】穴から稲垣、草なぎ、香取とバナナが飛び出すビジュアル本作は、2018年に2週間限定公開ながら28万人を動員し話題を呼んだ、4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。前作同様、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人が主演を務める。監督を手