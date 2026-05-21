Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』が、公開から21日間（4月29日〜5月19日）で興行収入22.3億円、観客動員数161万人を突破。大ヒット御礼として新場面カットとオフショットが解禁された。【写真】“SAKAMOTO”目黒蓮の優しい笑顔！坂本家シーンのオフショット＆新場面写真「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画を実写映画化。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな