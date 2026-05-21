6月5日よりNetflixにて世界独占配信される映画『メヒコ 1986』より、世界中が予想もしていなかったメキシコでの2度目のW杯開催をたった一人で実現させてしまった陰の立役者マルティン・デ・ラ・トーレの、嘘とハッタリを武器にした前代未聞の交渉術を映し出す日本版予告が解禁された。【動画】平凡な男マルティンが巧みな話術と恐れ知らずな度胸で大会の重鎮や世界を欺き、手玉にとる！『メヒコ 1986』日本版予告本作は、198