タレントの林ゆめが20日にInstagramを更新。笑顔のほろ酔いショットを披露すると、ファンから「めちゃくちゃカワイイ」「楽しそう〜」といった反響が集まった。【写真】美しい背中を大胆あらわ林夢のグラビアオフショット林が「ホッピーって酔うよね」と投稿したのは渋谷横丁で“昼飲み”した際のオフショット。写真には白Tシャツ姿の林が笑顔でジョッキを掲げる様子が収められている。投稿の中で林は「10杯飲んだ！」と明か