日常生活の中で感じるちょっとしたストレスや困りごとには、【セリア】で手に入る「便利グッズ」が活躍するかもしれません。セリアといえば、100均とは思えない高見え感のあるアイテムや、キャラクターグッズが人気ですが、店内には、こんなの欲しかった！ に応えてくれるアイテムも揃っているんです。そこで今回は、暮らしを助ける便利なアイテムを紹介します。 ドリンクボトルを肩掛け仕様に変える 「ドリンクボ