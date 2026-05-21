夫に対して「どうして私ばかり」と感じてしまう瞬間ってありますよね。小さな不満でも、積み重なると大きなストレスに変わっていきます。でも、受け止め方を変えるだけで気持ちが軽くなることもあるようです。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 週末のたびに募る不満 夫の趣味はゴルフです。独身時代から続くその情熱は、二児の父親となった今も衰えることがありません。 週末、夫が私と子どもたちを残して「い