俳優のカルーセル麻紀が２１日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にスタジオ生出演した。番組では、気温が上がり梅雨を迎える高温多湿のこれからの時期に脳梗塞（こうそく）、心筋梗塞に注意が必要になってくることを受け、さらに第三の梗塞と言われる「足梗塞」にも注意が必要になってくることを特集した。正式名称が「下肢閉塞性動脈硬化症」と呼ばれる「足梗塞」は、足の血管が詰まり、痛