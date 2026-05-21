◆米大リーグパドレス０―４ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に自身４登板ぶりとなる二刀流出場を果たし、メジャー史上初となる投手の初回初球先頭打者アーチを放った。７戦連続安打をマークするなど３打数１安打１四球１打点で、投手としては今季最短５回を３安打無失点に抑え、今季４勝目を手にした。チー