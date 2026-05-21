敵地パドレス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。1回の第1打席では今季8号となる先頭打者弾。投げては5回を投げて、88球3安打無失点、4奪三振。5回の満塁のピンチも見事に抑える快投を見せると、米記者も次々に称賛の声をあげている。まずは打撃で見せた。球審のプレーボールからわずか12秒後、パドレス先発バスケスの初球、高め153キロを振り