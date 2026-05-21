昨年８月末で、正社員として働いていたゲーム会社「ＳＥＧＡ」を退社した、フリーの内田敦子アナウンサー（３９）。ラフな衣装姿をアップした。２０日に自身のインスタグラムを更新し「『スティール・ボール・ランジョジョの奇妙な冒険』１ｓｔＳｔａｇｅ上映イベント、ありがとうございました」。大ファンである「ジョジョの奇妙な冒険」のイベントに出演したという。「スタッフさんからは、『暑いので無理にパーカー着用し