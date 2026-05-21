日本の食卓に欠かせない納豆。その独特の香りと粘り気に、理性を失ってしまう犬もいるようだ。 【写真】怖っ！目がイッちゃってますね 今、SNSで大きな注目を集めているのは、飼い主さんが食べようとする納豆に猛烈に飛びつく愛犬の姿を捉えた投稿。 犯人は食いしん坊なチワワの玉緒（たまお）さん。そのあまりの勢いと、現場に居合わせた飼い主さんの悲鳴が話題を呼び、5.1万いいねを獲得した。飼い主さんに、当時の状況など詳