ドルトムントと契約満了のユリアン・ブラントドイツメディア「スカイスポーツ」は5月19日、今夏でボルシア・ドルトムントとの契約が満了するMFユリアン・ブラントについて、トルコ1部のガラタサライが獲得に向けて接触を開始したと伝えた。30歳のブラントは2019年にレバークーゼンからドルトムントへ移籍してきたアタッカーで、2024-25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグでは決勝進出に大きく貢献した。ドイツ代表としても主