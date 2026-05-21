マインツSDニコ・ブンガート氏が佐野らの去就に言及ドイツ1部マインツのスポーツディレクター（SD）を務めるニコ・ブンガート氏がMF佐野海舟ら今夏の動向が注目される主力選手の去就について言及した。今季のマインツは開幕から黒星が重なり、一時は最下位に沈んだ。年明け以降に2度の3連勝など徐々に調子を上げ、最終的には10位でシーズンを終えた。チームの主力として活躍したのは日本代表MF佐野やドイツ代表MFナディエム