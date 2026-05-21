Amazonは、人気の商品をセール価格で販売する「Amazon スマイルSale」を5月27日9時から開催する。期間は6月2日23時59分まで。 セール価格になるのは、Amazonデバイスや家電、食料、飲料、ホーム・キッチン用品、洋服、ゲーム、DVDなど。 期間中にキャンペーンにエントリーを行ない、合計10,000円(税込)以上の買い物をすると、達成状況に応じて追加分のポイントが付与される「ポイント