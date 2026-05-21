記事ポイント東京工芸大学が「Webアクセシビリティ指数・プログレスレポート2026 大学版」で調査対象25校中の総合1位を獲得調査最高点49.6点を記録し、「実行」項目では唯一の10点満点を達成2022年度から取り組んできたウェブアクセシビリティ改善が国際基準「WCAG 2.2」の適合レベルAAで認定 東京工芸大学の公式ウェブサイトが、第三者機関による大学Webアクセシビリティ調査で日本トップの評価を獲得します。インフォ・クリ