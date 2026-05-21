稲葉浩志が9月から全国ホール＆アリーナツアー『Koshi Inaba LIVE 2026-2027 〜enV〜』（※Vはローマ数字の5）を開催することを発表した。【動画】これはまた話題に…かっこよすぎる稲葉浩志「タッチ」の動画9月にスタートを切る本ツアーは、1stソロアルバム『マグマ』（1997年1月29日）の発売からソロデビュー30周年を迎える2027年1月末までのロングツアー。サポートはShane Gaalaas（Dr）、徳永暁人（Ba）、Duran（Gt）、Sam