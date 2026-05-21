◇ナ・リーグドジャース 4―0 パドレス（2026年5月20日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で出場。投手として5回3安打2四球4三振無失点と好投し、今季4勝目（2敗）をマークした。ナ・リーグ西地区首位のドジャースは2位パドレスとの3連戦を2勝1敗と勝ち越し、ゲーム差は1.5に開いた。大谷の投打二刀流での出場は4月22日（同23日）のジャイアン