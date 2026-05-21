俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIのダイエット本『わたしはこれでやせました』（ダイヤモンド社）が、21日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上1.3万部で3位にランクイン。ジャンル別「美容・ダイエット」では1位を獲得した。【写真】美太もも！黒のフェザードレスからスラリとした美脚を披露したMEGUMIこれで、2023年発売の『キレイはこれでつくれます』、2024年発売の『心に効く美容』に