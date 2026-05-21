女優の柏木由紀子（78）が20日、自身のインスタグラムを更新。仲良し女優とのリンクコーデショットを披露した。「偶然リンクしたイエローとオレンジのビタミンカラー」とつづり、女優の酒井和歌子との仲良しショットを公開した。「不思議と同じ雰囲気になることが多いんです。不思議ですね」と記した。「#柏木由紀子」「#酒井和歌子」「#ゆきわか」「#70代」と添えた。この投稿に、ファンからは「本当の姉妹みたい」「ま