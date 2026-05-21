テレビアニメ『FX戦士くるみちゃん』（2026年放送）の公式Xが更新され、「2000万取り返してみせるから…！」と動画（GIF）が公開され、ネット上で話題になっている。【動画】2000万取り返してみせるから！話題の新作アニメ映像同作は、ほんわかゆるふわJDによるちょっとアブナイFXの物語。念願のFX（外国為替証拠金取引）デビューを果した大学生・福賀くるみは、亡き母がFXで溶かした2000万円を取り戻すため「2000万円くらい