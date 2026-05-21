ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが２１日、Ｘを更新。盟友・ＧＡＣＫＴの呼びかけに反応した。ＧＡＣＫＴは７月２０日スタートの月９ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」で連ドラ初主演を飾ることが発表済み。敏腕弁護士と１級建築士の顔を併せ持つダークヒーローを演じる。ＧＡＣＫＴはＸでこのことを告知すると、ＹＯＳＨＩＫＩが「音楽だけでなく、俳優としても素晴らしい表現力を持っていると思う。日本に行