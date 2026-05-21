お腹が痛くて動けなくなってしまった女性。その異変にいち早く気づいたラブラドールレトリバーが見せたまさかの行動は記事執筆時点で9.8万回以上再生され、「表情だけで心配してるのが伝わる」「なんていい子なの」といった感動の声が寄せられています。 【動画：『お腹が痛い』と苦しんでいたら、見ていた大型犬が『大丈夫？』と近づいてきて…『心配の表情』】 飼い主さんの異変に気付いた愛犬 TikTokアカ