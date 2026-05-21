【趣味ギア適性診断】キャンプにおける楽しみのひとつが食事という人は多いはず。そんな「アウトドア飯」を存分に楽しむためには、利便性を追求したアイテムやロマンあふれるギアを使ってみるのがオススメだ。非日常のひとときを、日常以上に美味しい食事で演出してみよう！＊＊＊【TYPE 5・アウトドアレジャー派】「キャンプギアと同じで、野外調理ギアのトレンドも“手軽なのに本格派”がキーワードです」と話す大森さん