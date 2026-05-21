Landlineとマサチューセッツ港湾庁（Massport）は、ボストン・ローガン国際空港の空港外施設「Logan Airport Remote Terminal at Framingham」を、6月1日に開設する。北米初となるアメリカ運輸保安庁（TSA）の保安検査を実施する空港外施設で、搭乗手続き、手荷物の預け入れ、保安検査を完了した上で、専用車両でローガン国際空港のエアサイドゲートエリアまで直接移動できる。保安検査は空港同様の基準となる。デルタ航空かジェッ