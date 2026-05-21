松江城の大手前広場、堀川遊覧船の乗り場に隣接する形で、観光と食をテーマにした施設「OTEMAE MATSUE」が4月28日にグランドオープンした。向かいは島根県物産観光館、目の前には松江城と松江観光の核心部に位置する、これ以上ない立地だ。運営は島根県で10年以上にわたり観光関連事業を手がける株式会社清松庵。営業時間は9時から17時、年中無休（悪天候を除く）。松江カツライスバーガー、千茶荘の抹茶、風流堂の和菓子ソフト−