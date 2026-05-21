けさ、山形県山形市の公園近くでクマのような動物が確認され、市が注意を呼び掛けています。 【写真を見る】朝からクマの目撃相次ぐ公園や民家の近く連日、人の生活エリアでの出没県が警戒を呼びかけ（山形） 山形市によりますと、きょう午前７時半ごろ、山形市松原で「大きな黒っぽい動物がいた」と小学校から市に通報がありました。 場所は蔵王みはらしの丘１号公園から西におよそ７０メートルの場所です。 市が