山形県内で確認された「水痘（すいとう）」いわゆる「水疱瘡（みずぼうそう）」の患者数が２週連続で注意報レベルとなっています。 【写真を見る】近年増加傾向「水ぼうそう」患者数が2週連続で注意報レベル乳幼児や成人の感染は重症化するリスクも（山形） 県によりますと、今月１１日から１７日までに県内２６の小児科定点医療機関から報告があった「水痘」いわゆる「水疱瘡」の患者数は３２人でした。前の週に比べて１人