All About ニュース編集部では、2026年4月30日〜5月4日の期間、全国10〜60代の男性214人を対象に、30代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う30代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：吉沢亮／42票2位に選ばれたのは、吉沢亮さんです。主演映画『国宝』は歴史的大ヒットを記録し、第49回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞に輝きました。高