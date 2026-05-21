20日午後7時半ごろ、燕市の県道で歩行中の89歳の女性が軽乗用車にはねられ死亡しました。 事故があったのは、燕市小池の県道18号燕地蔵堂線です。20日午後7時半ごろ、軽乗用車を運転していた燕市の会社員の女性(32)から「車で人をひいてしまった。息がないようだ」と119番通報がありました。この事故で近くに住む89歳の女性が頭部から出血し、意識不明の状態で三条市内の病院に搬送されましたが、約1時間半後に死亡が確認され