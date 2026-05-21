YouTuberグループ「ニートと居候とたかさき」の公式X（旧Twitter）アカウントは5月20日、投稿を更新。メンバーの南（居候）さんが社長になったことを報告し、話題となっています。【画像】社長になった南（居候）さん「居候がガチで社長になりました」同アカウントは「【ご報告】居候がガチで社長になりました」とつづり、動画の切り抜き画像を4枚投稿。南さんが「この度…祖父の会社である…印刷会社の…取締役社長に就任すること