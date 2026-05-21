プロデューサーで元SKE48劇場支配人の湯浅洋さんは5月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。電車で元アイドルに遭遇したことを明かし、ツーショットを公開しました。【写真】電車内でのツーショット「そんな事ってあるんですね」湯浅さんは「久しぶりに地下鉄とか乗ったら前の席の女性が近づいて来た。んっ？って思ってたら湯浅さんですよね？元SKE48の今出舞ですって笑」とつづり、1枚の写真を投稿。元SKE48の今出舞さんと、電車