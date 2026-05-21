サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、8L大容量タンクと強力ノズル噴射ミストで、屋外作業やキャンプを効率よく涼しくするコードレス大型ミストファン「400−TOY054」を発売した。ノズル噴射式コードレス大型ミストファン「400−TOY054」同製品は、送風とミストを組み合わせて涼しさを届ける大型ミストファン。ファンの風に水のミストを乗せることで、気化熱による冷却効果が期待でき、暑さの厳しい屋