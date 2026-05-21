グラスデコ オーナメントセット「きょうりゅう2」ヤマトは、クリアカラー絵の具「グラスデコ オーナメントセット」「きょうりゅう2」を5月27日から発売する。全国有名文具店、量販店、通販等で随時販売を行う。ヤマトが展開するホビークラフトの人気商品「グラスデコ」は、乾くとステンドグラスのように光を通しカラフルな作品に仕上がる、のりと絵の具が合体したクリアカラー絵の具となっている。また、「グラスデコ」の新シリー