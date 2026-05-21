お笑いコンビ「ホンジャマカ」の石塚英彦（64）が20日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。注目の芸人について語った。タレントの内山信二から「注目の若手っているんですか？」と質問される場面が。石塚はお笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおの名前をあげた。「言葉選びのセンスが凄くある」とジャンボの食リポを絶賛。「コイツ、ちょっと来たな？と思って」と明かした。「ただ