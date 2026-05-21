兵庫県たつの市で母親と娘の遺体が見つかった住宅に、現金の入った財布が残されていたことが捜査関係者への取材でわかりました。 親子2人の遺体が見つかった住宅では、警察が21日も現場検証を行っています。19日午前10時半ごろ、兵庫県たつの市の住宅でこの家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのを安否確認に訪れた警察官が見つけました。 警察官が駆けつけた際、玄関の鍵はかかっておら