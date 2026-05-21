歌手の長渕剛（69）が19日、自身のインスタグラムを更新。奄美大島から届いた大量の“島バナナ”を抱える姿を公開し、年齢を感じさせない筋肉隆々な肉体に反響が集まっている。【写真】「スゲ〜」「腕太っ!!」年齢を感じさせない、69歳・長渕剛の筋肉隆々な姿長渕は「来たあーーっ!!奄美大島から島バナナが飛んできたあーーっ!!」とつづり、両腕いっぱいに青々とした島バナナを抱えた写真を公開。大きなバナナも印象的だが、そ