ホテルニューグランドは、7月1日〜8月31日までの期間、「チーズとワインが彩る夏のフレンチディナー」を販売する。フレンチにおいて大切な食文化とされるのが、“ワインとともに嗜む食後のチーズ”。そんなフランスならではのチーズ文化を堪能できるよう、今夏提供するディナーコースでは、前菜からデザートまで様々なスタイルで旬の食材と合わせたチーズを取り入れた。焼きとうもろこしの冷製スープにマスカルポーネのムースを添