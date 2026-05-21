熊本県阿蘇市の観光施設で750種類のバラが、満開の花を咲かせています。 【写真を見る】「私もバラになりたい！」観光客が うっとりする美しさと香り西日本最大級の温室で750種のバラが満開熊本・阿蘇市 バラ祭りが開かれている「ASO MILK FACTORY」では、西日本最大級の温室ドームで育てられた世界各地のバラ、約750種、1700株が鮮やかな花を咲かせています。 バラの香りに包まれて 訪れた人達は様々な色や形をした