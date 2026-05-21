ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織さんに「神戸市スポーツ栄誉賞」が贈られました。 【写真を見る】神戸市出身・坂本花織さんに市スポーツ栄誉賞「神戸以外住めへん」今後は“コーチ”も「オリンピックに出るような選手が神戸からまた出てくれたら…」 5月21日午前、神戸市役所を訪れたのはミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケ}