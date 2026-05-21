ソフトバンクは21日、みずほペイペイドームで四国アイランドリーグ・徳島から育成選手として獲得した小林樹斗投手（23）の記者会見を行った。「カープ時代は野球ができない期間が長かったので、もどかしい気持ちが大きかったけど、戦力外を受けてもう一度、独立リーグでプレーしてNPBでプレーしたいと思っていた。ご縁があってうれしい」和歌山出身で智弁和歌山から20年ドラフト4位で広島に入団したが、22、23年と2年連続で