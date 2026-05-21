アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」映像が21日、600万回再生を突破した。【動画】エグい再生数！ガニ股ダンス話題の『名探偵プリキュア！』ED映像この大反響に公式は「エンディング主題歌は、本日600万回再生突破！みんなたくさん見てくれてありがとう」と喜んでいる。同ED映像