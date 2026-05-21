福岡市での講演に臨む日銀の小枝淳子審議委員＝21日午前日銀の小枝淳子審議委員は21日、福岡市で講演し、基調的な物価上昇率が目標である2％程度になってきているとして「引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことが必要だ」と追加利上げに前向きな姿勢を示した。小枝委員は中東情勢の影響で物価上昇率が2％を超える可能性も指摘し、政策金利を的確なペースで引き上げることで「物価高への対応を進めて